Українська танцівниця Ілона Гвоздьова в 11 випуску шоу Битва екстрасенсів на СТБ зізналася, що почувається винною через смерть рідного брата Руслана.

За словами Ілони, він помер через передозування наркотиками. Ще в юному віці Руслан поїхав до Москви на заробітки, щоб віднайти свій шлях та долю.

Через щільний робочий графік та насичений ритм життя Ілона не мала змоги поїхати до брата в гості, тому вони бачилися лише раз на рік.

– Він захворів на свинку. У дорослому віці це страшна хвороба. Після цієї хвороби він не міг уже мати діточок. Він не зміг здійснити свою основну мету, виростити сина, на жаль. Тому він не бачив свого майбутнього. Якби знала, що так станеться, не відпустила би в Москву, – згадала Ілона.

Гвоздьова додала, що впродовж багатьох років її брат мав залежність від наркотиків та азартних ігор.

– Він намагався не вдаватися в подробиці свого життя, але те, що він також полюбляв азартні ігри – ми це знали. Я писала лише одне слово – пробач. Пробач, що ми не зуміли відчути твій біль. Весь зміст у цих словах, – поділилася танцівниця.

Також Ілона Гвоздьова зізналася, що в житті не може проявити слабкість через обов’язки, які лежать на її плечах. З роками вона стала залізною жінкою.

– Я не можу бути слабкою, я маю все контролювати, де мої діти, де чоловік, яка моя робота, що там через рік станеться, як студенти. Багато часу приділяю всім, але, на жаль, забуваю за себе. Я просто не вмію любити себе. Я стала такою залізною жінкою. Я дуже люблю та поважаю свого чоловіка й не звинувачую його, але я не хочу бути такою сильною. Мені потрібна просто допомога та турбота. Але, на жаль, життя – це складно.

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