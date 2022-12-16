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Я роблю крок назустріч, а ти – назад. Із ким попрощався Топольський у 8 випуску Холостяка

17 Грудня 2022, 00:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Холостяк

У 8 випуску романтичного реаліті Холостяк 2022 проєкт залишила Аліна Єршова.

Алекс Топольський визнав, що рішення попрощатися з Аліною було нелегким.

– Завдяки тобі перший день у Карпатах був теплим. Я із задоволенням дивився, як ти смієшся і радієш. Тоді мені здавалося, що між нами немає жодної стіни. Виявляється, вона є. Ти зводиш її сама. Кожного разу, коли я роблю тобі крок назустріч, ти робиш крок назад. Мені складно далося це рішення, але я зробив свій вибір. Я не маю для тебе троянди.

Аліна зізналася, під час церемонії вона не була впевнена, що піде додому. Сподівалася, що Холостяк спробує її зупинити та переконати.

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Однак, за словами Холостяка, своєю поведінкою Аліна чітко дала зрозуміти, що не готова руйнувати стіну та скорочувати дистанцію з Топольським.

– Я бажаю тобі щастя, – сказав Алекс  на прощання.

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