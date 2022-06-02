Кім Кардаш’ян зізналася, що готова їсти фекалії, аби це зберігало її молодість.

– Я спробую будь-що, – заявила 41-річна зірка в одному з останніх інтерв’ю.

Схоже, знаменитість готова дуже далеко зайти, щоби виглядати свіжо і молодо, навіть якщо заради цього доведеться піти на жертви.

– Якби ви сказали, що мені буквально потрібно їсти випорожнення кожен божий день, і я виглядатиму молодшою, я б так і зробила. Я просто можу, – додала Кім.

Іронічно, але заяву моделі почали активно обговорювати в мережі одночасно з анонсом запуску бренду Skkn від Кардашьян, який пропонуватиме покупцям лінійку з дев’яти товарів з догляду за шкірою.

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До списку входять тонік, сироватка з гіалуроновою кислотою, крем для обличчя, а також різні олії. Сама Кардашьян зізналася, що цей величезний набір товарів може злякати багатьох людей, але це допоможе шкірі залишатися красивою. Весь набір з доглядом за шкірою від знаменитості обійдеться в $630.

Крім запуску бренду, Кардашьян просто насолоджується життям – після розлучення з Каньє Вестом вона знайшла умиротворення з новим коханим Пітом Девідсоном. Зірка додала, що відчуває позитивні емоції, чого не скажеш про Канья, який всіляко висловлює своє невдоволення у бік нової пари.