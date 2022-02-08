Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Кіно та серіали

Я, Побєда і Берлін: вийшов перший офіційний трейлер фільму за повістю Скрябіна

8 Лютого 2022, 11:11
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Я, Побєда і Берлін: вийшов перший офіційний трейлер фільму за повістю Скрябіна

У мережі з’явився офіційний трейлер фільму ‎‎Я, Побєда і Берлін, який зняли за однойменною повістю легендарного Кузьми Скрябіна.

У трейлері глядачі побачать героїв картини, а також зануряться в атмосферу шалених 90-х. Картину відзняли у жанрі пригодницького комедійного роуд-муві.

Згідно з сюжетом, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту, вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді. Хлопець планує обміняти старе авто на новенький Мерседес. Саме такий подарунок він хоче зробити своїй коханій Барбарі. Проте ще з перших хвилин подорожі стає зрозуміло, що не все так просто.

– Отут я і зрозумів, шо нікуди не подінуся – доки є музика, я зроблю що завгодно, вообщє без тормозів. Без музики просто ні фіга не буде, — каже герой Кузьми.

Прототипом Кузьми став актор Іван Бліндар. Його кохану Барбару зіграла Марія Стопник, а друга Барда – Володимир Гева.

Спеціально для картини багато українських артистів записали кавери на треки Скрябіна. Вже презентовано шість саундтреків: Дмитро Монатик – Старі фотографії, гурт Без обмежень – Мовчати, Аліна Паш – Чекаю ночі, Dzidzio – То моє море, гурт Антитіла – Чорнобиль форева, Adam – Говорили і курили. Ще 10 каверів попереду.

У широкий прокат картина вийде 24 березня 2022 року.

Читайте також:
Я, Победа и БерлинЯ, Побєда і Берлін вийде у прокат навесні – дата прем’єри

Теги
Трейлер
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь