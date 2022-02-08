У мережі з’явився офіційний трейлер фільму ‎‎Я, Побєда і Берлін, який зняли за однойменною повістю легендарного Кузьми Скрябіна.

У трейлері глядачі побачать героїв картини, а також зануряться в атмосферу шалених 90-х. Картину відзняли у жанрі пригодницького комедійного роуд-муві.

Згідно з сюжетом, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту, вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді. Хлопець планує обміняти старе авто на новенький Мерседес. Саме такий подарунок він хоче зробити своїй коханій Барбарі. Проте ще з перших хвилин подорожі стає зрозуміло, що не все так просто.

– Отут я і зрозумів, шо нікуди не подінуся – доки є музика, я зроблю що завгодно, вообщє без тормозів. Без музики просто ні фіга не буде, — каже герой Кузьми.

Прототипом Кузьми став актор Іван Бліндар. Його кохану Барбару зіграла Марія Стопник, а друга Барда – Володимир Гева.

Спеціально для картини багато українських артистів записали кавери на треки Скрябіна. Вже презентовано шість саундтреків: Дмитро Монатик – Старі фотографії, гурт Без обмежень – Мовчати, Аліна Паш – Чекаю ночі, Dzidzio – То моє море, гурт Антитіла – Чорнобиль форева, Adam – Говорили і курили. Ще 10 каверів попереду.

У широкий прокат картина вийде 24 березня 2022 року.