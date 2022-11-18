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Я нічого не відчуваю: з ким попрощався Холостяк у 4 випуску

19 Листопада 2022, 00:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Я нічого не відчуваю: з ким попрощався Холостяк у 4 випуску

4 випуск Холостяка став останнім одразу для двох учасниць – проєкт залишили Оля та Аміна.

Алекс Топольський попрощався з Олею одразу після групового побачення. Своє рішення він пояснив тим, що сприймає Олю як друга.

– Я хочу бути з тобою щирим і чесним. Мені справді з тобою прикольно, але, крім дружби, я нічого не відчуваю, – зазначив він.

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Під час церемонії троянд Холостяк відпустив Аміну. Дівчина не змогла скористатися останнім шансом продовжити боротьбу за серце Топольського.

– Я чекав, що цього тижня ти проявиш себе по-дорослому. Але в грі “на слабо” я цього не побачив. Я не маю для тебе троянди, – сказав він.

Холостяк чесно зізнався, що спілкування з Аміною було більш поверховим, ніж між чоловіком і жінкою.

– Мені для стосунків потрібна доросла, усвідомлена дівчина, – уточнив Топольський.

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Алекс Топольський Холостяк
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