Я непогано стріляю: Могилевська пофантазувала про зустріч із Путіним

Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону розповіла, що сказала б Путіну під час зустрічі.

– Ворога потрібно просто вбивати. Мовчки, без ненависті, спокійно та контрольним у голову. Я непогано стріляю, і думаю, що знищила б його мовчки – це стосується і людей біля нього. Адже йому на зміну може хтось прийти, – розповіла про своє бажання співачка.

Зірка не стала обмежуватися пістолетом чи вогнепальною зброєю – вона переконана, що знищувати Путіна потрібно чимось серйознішим.

– Краще це зробити за допомогою вогнемету або навіть танка. Щоб знищити одразу весь режим, – зізналася Могилевська.

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Наталя має образи не лише за Україну і наш народ, а й за свій будинок у Бучі. Житло Могилевської спочатку обікрали, а потім розбомбили. Зірка заявила, що винесли всі – капці, постільну білизну, і навіть решітки від плити.

Однак під час війни співачка знайшла своє кохання – вони познайомилися у перші дні повномасштабного вторгнення, і разом врятували величезну кількість дітей. Наталія зізналася, що її коханий чоловік старший і дуже гарний. Її обранець не публічна особистість і тривалий час проживав у США.