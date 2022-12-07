Каньє Вест розлучився зі своєю дівчиною Джуліаною Налу – про це 24-річна модель заявила у Instagram. Так, артист тепер самотній на тлі недавнього офіційного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Новиною про це поділила Налу в соцмережах, відповідаючи на запитання одного із шанувальників. Так, Модель запитали, як вона може завести роман із антисемітом – так називають Каньє за його недавні скандальні висловлювання.

– Я не у стосунках. Дякую за турботу, – коротко відповіла дівчина.

Втім, сам Вест не коментував розлучення зі своєю дівчиною.

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Примітно, що пара почала зустрічатися близько двох місяців тому. Це одна з багатьох жінок, з якими Каньє зустрічався після розлучення з дружиною. До цього списку входять Джулія Фокс та Чейні Джонс.

Відомо, що Вест і Кардаш’ян офіційно розлучилися лише наприкінці листопада 2022 року. Так, питання вдалося вирішити до суду, і тепер музикант даватиме по 200 тис щомісяця як аліменти. Також зіркова пара поділила елітну нерухомість, і ділитиме навпіл витрати на навчання та охорону чотирьох спільних дітей.

Щодо опіки, то Каньє заявляв, що 80% уваги дітей буде на їхній матері. Схоже, шансів возз’єднання пари дуже низькі.