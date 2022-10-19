Я не супергерой, але роблю все можливе: зірка Полкана Дмитро Вівчарюк про волонтерство

24 лютого поділило життя всіх українців на до та після – неважливо, хто ким був раніше, зараз усі працюють на перемогу та волонтерять. Не став винятком і актор Дмитро Вівчарюк, який зіграв поліцейського-жартівника Жеку Коваленка в серіалі Полкан Нового каналу.

— Не можу робити нічого, крім як допомагати людям. Це дуже важко, але використовую всі важелі, щоб полегшити життя іншим. Шукаю спонсорів, допомагаю з їжею, одягом, ліками, збираю військовим на їхні потреби. Не кажу, що я супергерой, але роблю все можливе. Щоб хлопці нас берегли, ми маємо в тилу забезпечувати їхні сім’ї їжею, ліками, прихистком. Робити все, аби вони спокійно боронили нашу країну, — зізнався Дмитро.

На початку повномасштабного вторгнення Дмитро хотів стати на захист столиці зі зброєю в руках, але один з військових сказав йому, що публічні люди можуть принести більше користі, допомагаючи людям.

— Я вивозив людей, привозив гуманітарку, віз з Івано-Франківська та Львова військову амуніцію. Мені дуже допоміг Івано-Франківський драмтеатр, там такі круті люди, класний керівник — вони передали багато допомоги, — додав Вівчарюк.

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Через велике навантаження у волонтерстві в Дмитра навіть почалися проблеми зі здоров’ям. Але він потурбувався про себе та продовжив працювати на благо інших.

— Дуже близько все сприймаю, тому на другий місяць війни в мене відкрилася виразка. Зрозумів, що треба себе трохи поберегти. Як сказав один американець, який зараз допомагає через мене людям: це, як у літаку — якщо під час небезпеки не одягнеш спочатку на себе кисневу маску, не зможеш допомогти іншим, — розповів актор.

Серіал Полкан – історія опера Павла Сафронова, який впав у кому, а його душа переселилася у дворового пса. Голос поліцейського чує лише його молодий напарник Слава Курочка. Саме він має розслідувати злочини разом із собакою. Прем’єру серіалу Полкан Новий канал покаже вже 24 жовтня о 19:00.