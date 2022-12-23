Я не ризикну: хто роздягнув Холостяка, а кому Топольський відмовив на побаченні

Після засніжених Карпат Холостяк Топольський запросив учасниць провести тиждень самоуправління у Києві. Цього разу саме дівчатам належало вирішити, якими будуть побачення з Алексом.

Хто роздягнув Холостяка, а хто покликав Топольського робити парне тату, читайте в матеріалі.

Арт із Медузою

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Перше індивідуальне побачення 9 тижня організувала для Холостяка Юля Медуза. Вона запросила Топольського на фотосесію, перед якою вони намазались неоновими фарбами.

Проте Алекс і Юля поставились до завдання по-різному: Холостяк намагався бешкетувати, а Юля прагнула створити красивий арт. Це відчутно вплинуло на атмосферу побачення.

– У той момент Алекс видався мені занадто легковажним і безтурботним. А я грузила себе думками про те, яким має бути результат на фото, – зізналася Юля.

Вечірка-сюрприз для Холостяка

Віка, Марина та Саша вирішили влаштувати для Холостяка побачення-сюрприз. Алексу зав’язали очі – він не знав, куди та до кого їде.

Дівчата запропонували Топольському відгадати, хто запросив його на побачення. Згодом він відгадував факти про учасниць – за кожну неправильну відповідь Холостяку довелося роздягатися.

Попри веселу атмосферу, поведінка Марини здалася конкуренткам дещо агресивною.

– Мені не подобається, що він із кимось сміється, жартує. Коли він спілкувався із ними (дівчатами. – Ред.) – мені це теж не подобалося. Є тільки я, – пояснила Марина.

Проте на індивідуальному спілкуванні з Алексом Марині вдалося розслабитись. Після відвертої розмови вона пристрасно поцілувала Топольського.

Завершення побачення було феєричним – дівчата подарували Алексу м’яку іграшку та червону троянду.

Парне тату з Топольським

Катя повела Холостяка в тату-салон. Спершу пара вчилася робити тату на штучній шкірі, а згодом Катя запропонувала Алексу набити тату одне одному.

Однак Топольського така ідея не вразила.

– Я не ризикну. Я усвідомлюю, що це на все життя, і хочеться знати, що ми зможемо це зробити, коли будемо готові. Можливо, в майбутньому, залежно від того, як у нас розвиватимуться стосунки, – сказав Алекс Каті.

Дівчина засмутилась, хоч і була готова до такого повороту. Вона зауважила, що тату не було метою, вона хотіла, аби Холостяк із нею спробував щось нове.

І здається, нового таки було вдосталь – за вечерею Катя вчила Топольського танцювати. Згодом пара зробила-таки парні тату, щоправда маркером.

365 днів із Сашею Мудрою

Мудра вирішила прожити з Холостяком за одне побачення весь рік. Вона запросила його в зиму – кататися на ковзанах, у весну – медитувати, в літо – купатися в басейні, а згодом в осінь – ніжитися в піжамах на пледі.

Саша згадала, що восени в Топольського день народження, тому подарувала йому браслет.

– Побачення Саші було цікавим, насиченим, дуже живим. Вона придумала цілу послідовність подій, які дуже мені відгукнулися. Однозначно я запам’ятаю на все життя. Я зрозумів, що ми розуміємо одне одного та довіряємо, нам класно. Саша мені подобається, у мене розвиваються до неї почуття.

Проте повернення Саші Мудрої із побачення запам’яталося черговим скандалом. Вона звинуватила Сашу Погорєлову у спробі дискредитувати її в очах Алекса Топольського. Напередодні учасниці писали анонімні запитання, й одне з них стосувалося заробітку Мудрої. Після палких обговорень з’ясувалося, що записка належала іншій дівчині, однак Саша Мудра не вибачилася.

Викрадення Холостяка

Саша Погорєлова “викрала” Холостяка на спілкування напередодні церемонії троянд. Для Топольського ця зустріч стала приємним сюрпризом.

Попри серйозні теми, спілкування пройшло легко та невимушено. Не оминула увагою Саша скандал із Мудрою. Алекса шокувало почуте, проте він вирішив не займати чиюсь сторону в конфлікті.

– Мені імпонує твоя щирість і твоя ініціативність, – сказав Топольський, вручаючи Саші троянду.

Алекс зауважив, що вірить дівчині та не сумнівається у її щирих намірах.

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Аби красиво завершити тиждень самоуправління, на церемонію троянд учасниці одягнулися по-різному. Вони самі обрали одяг, який би відображав їхні характери чи погляди.

Крім Саші Погорєлової, червоні троянди отримали Катя, Марина, Юля та Саша Мудра.

Останню Холостяк змусив добряче понервувати, перш ніж зробив свій вибір.

– Я здивований. Ти казала, що працюватимеш над собою. Те, що я дізнався сьогодні, вкотре мене розчарувало. (…) Я не розумію, де ти справжня. Я не розумію, де твої щирі наміри. Я в глухому куті. Я сподіваюся, хоча б щось зміниться. Я вірю у твої слова на відеозверненні. Я сподіваюся, таких розмов у нас більше не буде.

Аби більше поспілкуватися з дівчатами, напередодні знайомства з батьками Холостяк вирішив влаштувати ще один тиждень побачень.