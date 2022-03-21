Популярна блогерка Софія Стужук повернулася в Instagram і виправдалася за своє мовчання щодо повномасштабної війни на території України.

За словами Софії, вона була морально знищена, тому не мала сил бути активною у мережі.

Варто зазначити, що у блогерки більшість підписників – росіяни. Попри це, вона не скористалася можливістю донести своїй аудиторії правду про війну в Україні та показати, як російські війська вбивають наших мирних жителів, бомблять міста і знищують інфраструктуру.

– Все, що мені хотілося б, як і кожному з нас – щоб це припинилося. Куди кричати? Кому кричати? Куди тікати? Як це зупинити? Мене “штовхали”, щоб я зверталася до своєї російської аудиторії. А з чим? Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості… знає і просить весь світ. Але все продовжується. Тому що “десь там” так за нас вирішили. Тому що “комусь там” життя людей – розмінні монети для досягнення якихось “глобальних цілей”, – написала Стужук.

З перших днів блогерка відмовилася піддаватися екстремізму та суміжній агресії до росіян, яка “частково виправдана у такій ситуації”.

Ба більше, у своєму пості блогерка не критикує ворожі дії Володимира Путіна і не говорить прямо, що Росія напала на Україну.

Нагадаємо, що ім’я Софії Стужук з’явилося на сайті із переліком зірок, які не висловилися проти війни в нашій країні або підтримали політику Росії.

У списку можна побачити й деяких українських селебриті, які живуть та будують кар’єру в РФ – Ані Лорак, Джиган, Анна Сєдокова, Artik, Maruv, Регіна Тодоренко та інші.