Артист Андрій Данилко оцінив шанси на перемогу дуету Tvorchi на Євробаченні 2023. Колектив виступить із піснею Heart of Steel.

За словами Андрія, наразі він не береться робити будь-які прогнози, оскільки не бере участі в житті конкурсу так активно, як це було раніше. Попри все, представникам України на Євробаченні 2023 бажає удачі, однак не приховує того, що пісня дуету його не зачепила.

– Я не фанат такої музики, проте це дуже суб’єктивно. Я дуже бажаю їм удачі. Я всім нашим бажаю удачі, – наголосив Андрій.

Додає, головне – не перемога, а якісний виступ на світовій сцені, тому закликає думати не про якісь місця, а про гідний номер.

Варто зазначити, що Андрій Данилко знає, що говорить. Адже в образі Вєрки Сердючки він посів на Євробаченні 2007 друге місце.

Крім того, протягом п’яти років артист входив до складу журі нацвідбору на Євробачення.