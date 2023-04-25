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Я не фанат такої музики: Данилко оцінив шанси на перемогу Tvorchi на Євробаченні 2023

25 Квітня 2023, 09:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрей Данилко

Артист Андрій Данилко оцінив шанси на перемогу дуету Tvorchi на Євробаченні 2023. Колектив виступить із піснею Heart of Steel.

За словами Андрія, наразі він не береться робити будь-які прогнози, оскільки не бере участі в житті конкурсу так активно, як це було раніше. Попри все, представникам України на Євробаченні 2023 бажає удачі, однак не приховує того, що пісня дуету його не зачепила.

– Я не фанат такої музики, проте це дуже суб’єктивно. Я дуже бажаю їм удачі. Я всім нашим бажаю удачі, – наголосив Андрій.

Додає, головне – не перемога, а якісний виступ на світовій сцені, тому закликає думати не про якісь місця, а про гідний номер.

Варто зазначити, що Андрій Данилко знає, що говорить. Адже в образі Вєрки Сердючки він посів на Євробаченні 2007 друге місце.

Крім того, протягом п’яти років артист входив до складу журі нацвідбору на Євробачення.

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Джерело
УНІАН
Теги
Євробачення Андрій Данилко
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