Українська актриса Валерія Ходос розповіла, чому продовжувала працювати з росіянами після 2014 року. Як виявилося, зірка ставилася до ситуації не так, як зараз в умовах повномасштабної війни.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Ходос зізналася, що приділяла увагу лише кар’єрі та творчості, а от про війну акторка не замислювалася.

– Це моя відповідальність – тоді я була інфантильна. Та й до 24 лютого цікавилася тільки творчістю. Літала в хмарах – не цікавилася країною і тим, що відбувається навколо. Хто друг, а хто ворог? Я не цікавилася цим. Так, це погано, неправильно. Але це мій шлях, він такий, – заявила Валерія.

Зірка зізналася, що справді проукраїнська позиція щодо війни в неї з’явилася вже після повномасштабної війни.

Так, у липні 2022 року Ходос закликала не співпрацювати з хорошими росіянами – це стосується як акторів, так і режисерів. Артистка заявила, що більше не з’явиться на одному знімальному майданчику з росіянами і ніколи не буде рада їх бачити в Україні. Ходос заявила, що співпраця з жителями РФ буде на совісті кожного.