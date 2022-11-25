У 5 випуску Холостяка 2022 проєкт залишили дві учасниці – Юля та Роксолана.

З Юлією Алекс Топольський попрощався просто під час групового побачення.

– Уся наша історія з Юлею – про її невпевненість і нерішучість і про мої спроби допомогти їй цього позбутися. Ми лишалися наодинці, ми були на її території, вона отримала цілий букет із рожевих і жовтих троянд. Сьогоднішнє побачення – це її стихія. Однак невпевненості менше не стало. Мені важливо, щоб поряд була впевнена дівчина, – пояснив Топольський.

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У стосунках із Роксоланою Холостяк поставив крапку під час церемонії троянд.

– Іноді ти захищаєш себе фантазіями, але я не бачив себе в них. Мені дуже хотілося, щоб ти цікавилася мною і ставила запитання.

За словами Топольського, вони з Роксоланою бачилися багато, але не було жодного разу, коли б їм вдалося поговорити на серйозні теми та дізнатися одне одного глибше.

– За всі наші зустрічі я не відчув твого інтересу. Я прийшов на проєкт за реальними стосунками. Я тебе сьогодні відпускаю.