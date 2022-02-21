Семиразова чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики Наталя Татаринцева в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як почувається в ролі ведучої Танці. World of dance на СТБ та чи хотіла би бути учасницею цього шоу.

Також Наталя назвала місію жінки в сучасному світі та зізналася, як вони з чоловіком люблять проводити час.

Наталя Татаринцева також є чотириразовою чемпіонкою світу з пол-денсу та професійною тренеркою. Вона брала участь у проєкті СТБ – Україна має талант у 2015 році та у новому оновленому сезоні проєкту, який йшов в ефірі каналу минулої осені. Саме на цьому шоу і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Євгеном Котом.

Наразі Наталя – ведуча шоу Танці. World of dance. Це її перший досвід у такому амплуа.

– Як вам перший досвід у ролі ведучої?

– Я дуже хвилювалася перш ніж зайти в сам проєкт, але вже після першого робочого дня розслабилася та відчула себе на своєму місці.

– Я знаю, як це бути серед учасників, знаю, наскільки їм важлива підтримка, тому віддаю їм свою енергію, свій гарний настрій та впевненість, що все йтиме за планом. Вважаю, це найкраща робота у світі.

– Що складніше – танцювати чи бути ведучою?

– Бути учасником. Цілий день ти готуєшся фізично та морально заради декількох вирішальних хвилин на сцені, чекаєш на свій вердикт і на те, щоб пройти далі.

Тому я коли підходжу до кожного учасника, вони усі такі серйозні та сконцентровані. Я їм не заздрю.

– Ви б хотіли взяти участь у Танці. World of dance як танцівниця?

– Я брала участь у багатьох подібних проєктах, конкурсах, чемпіонатах. Змагання для мене – пройдений етап.

– Якби довелося все життя танцювати якийсь один танець, що б це було?

– Мені здається, що цей танець – це життя. Наше саме життя створює певний нескінченний танець і з кожним періодом змінює і свій стиль, і ритм.

– Я спілкуюся з учасниками і бачу, що в кожного з них свій “танець” – це своя історія та досвід. І для них танець – це життя. Життя – це танець.

– Яка місія жінки в сучасному світі?

– Кожна жінка обирає для себе свою місію в житті. Для мене – це любов до себе та тих, хто мене оточує. Дарувати їм свою енергію та натхнення, щоб також знайти любов до себе.

– У чому ваш секрет міцних і щасливих стосунків із чоловіком?

– Таємниця у спілкуванні та в тій енергії, яку ми вдвох виробляємо. Ми люди – ми енергія. Те, що ми випромінюємо, віддаємо, те саме отримуємо назад.

– Кожен із нас – і я, і Євген, вже були у стосунках і маємо цей досвід. Тому знаємо, наскільки важливо наразі не наробити тих помилок, які були до цього. Ми просто поєдналися та ділимося енергією – це і є любов.

– Як ви любите проводити час одне з одним?

– Ми любимо обійматися, просто щось увімкнути на фоні та розмовляти. Часто проводимо час вдома.

Також ми полюбляємо подорожувати в різні країни, для нас це натхнення. Наразі ми дуже хотіли полетіти до Франції, подивитися різні шоу та надихнутися ними.

– Взагалі, по різному проводимо час, але обожнюємо спілкуватися. Дуже люблю ту легкість у стосунках, яку ми створили.

Прем’єра шоу Танці.World of dance відбудеться вже 26 березня о 19.00 на СТБ!