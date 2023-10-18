Український виконавець Melovin заступився за артистів, які виступили на скандальному весіллі у Львові. Йдеться про пишне святкування шлюбу експрокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Melovin підтримав Олю Полякову, на яку “найбільше вилили бруду”.

Артист заявив, що його колеги просто виконували свою роботу, де заробляли гроші, щоб потім сплачувати податки в Україні і мати змогу допомагати армії.

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– Який же це сюр… Дожилися до того, що тепер треба відстоювати свою честь і гідність, запитувати людей, чи маємо ми право працювати в тій чи іншій сфері, на яку навчалися і вкладали роками. Не на часі – це відсутність мозку, – написав Melovin.

За словами співака, “ненависть поїдає людей настільки, що вони почали їсти одне одного”.

– Будьте на своєму місці. Розвивайте Україну. Любіть та бережіть одне одного. Продовжуйте своє діло. Робіть все, щоб продовжувати допомагати нашим захисникам та захисницям. Робіть людей щасливими та даруйте усмішку в найпохмуріший день. Відвідуйте психотерапевта, слідкуйте за фізичним та ментальним здоров’ям. Слава Україні та здоровому глузду! – додав Melovin.

Нагадаємо, експрокурор та ексспівробітниця ДБР відгуляли пишне весілля 7 та 8 жовтня.

На заході виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт Дзвони сонця та Дзідзьо. Ведучим свята був Григорій Решетник.

Нещодавно Полякова відреагувала на хейт та зізналась, що їй не подобається ситуація, яка склалася навколо цього весілля. Співачка наголосила, що відтепер уважніше ставитиметься до виступів в Україні.

Фото: Melovin, Оля Полякова