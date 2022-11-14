Американська акторка Дженніфер Еністон повідомила про смерть свого батька, актора Джона Еністона. Чоловікові було 89 років.

Сумною новиною зірка серіалу Друзі поділилася в Instagram, оприлюднивши архівні фото з татом. Джон помер 11 листопада. Причина смерті невідома.

– Любий тато… Джон Ентоні Еністон. Ти був одним з найкрасивіших людей, яких я коли-небудь знала. Я так вдячна за те, що ти пішов у небеса з миром і без болю. І 11.11 не менше! У тебе завжди був ідеальний вибір часу. Це число назавжди буде для мене ще більшим сенсом відтепер. Я любитиму тебе до кінця часів, – зворушливо написала Дженніфер.