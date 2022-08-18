Після повернення в Україну шанувальники почали всоте обговорювати ймовірну вагітність Насті Каменських. Причиною тому стало фото співачки, де видно “округлий” животик.

Настя Каменських повернулася до Києва після 5 місяців життя за кордоном. Після ефіру на одному з українських телеканалів Каменських опублікувала в Instagram серію фото.

На другому знімку співачка тримає перед собою синьо-жовтий прапор. Спостережливі підписники в коментарях відразу почали стверджувати, що Настя Каменських вагітна і в такий спосіб намагається приховати живіт.

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За прапором видно животик!

А чому Настя вже майже пів року показує себе до пояса, навіть трохи вище і завжди ховається то за вільним одягом, то за спинами чоловіків?

Настя вагітна приїхала до України, тим часом Потап — ні ногою на рідну землю.

На другому фото прямо животик видно!

Враховуючи інтерес шанувальників і ЗМІ до цієї теми, деякі все ж зазначили, що Настя “вагітна вже років 10”.

Коментарі про ймовірну вагітність Каменських можна побачити під багатьма фото артистки. Останнім часом вона вважає за краще носити вільний одяг.

Це вже напишуть «у комбезі, бо точно вагітна!»

Вангую. Вагітна. Бо якась інша. Змінилася.