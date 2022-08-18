Після повернення в Україну шанувальники почали всоте обговорювати ймовірну вагітність Насті Каменських. Причиною тому стало фото співачки, де видно “округлий” животик.
Настя Каменських повернулася до Києва після 5 місяців життя за кордоном. Після ефіру на одному з українських телеканалів Каменських опублікувала в Instagram серію фото.
На другому знімку співачка тримає перед собою синьо-жовтий прапор. Спостережливі підписники в коментарях відразу почали стверджувати, що Настя Каменських вагітна і в такий спосіб намагається приховати живіт.
- За прапором видно животик!
- А чому Настя вже майже пів року показує себе до пояса, навіть трохи вище і завжди ховається то за вільним одягом, то за спинами чоловіків?
- Настя вагітна приїхала до України, тим часом Потап — ні ногою на рідну землю.
- На другому фото прямо животик видно!
Враховуючи інтерес шанувальників і ЗМІ до цієї теми, деякі все ж зазначили, що Настя “вагітна вже років 10”.
Коментарі про ймовірну вагітність Каменських можна побачити під багатьма фото артистки. Останнім часом вона вважає за краще носити вільний одяг.
- Це вже напишуть «у комбезі, бо точно вагітна!»
- Вангую. Вагітна. Бо якась інша. Змінилася.
- Я бачу животик!
- Живіт є і досить помітний, просто фото в такому ракурсі. Ті українці, які мешкають в Іспанії, часто бачать її у місті, і його вже не сховаєш.