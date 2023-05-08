Ірландію на Євробаченні 2023 представить гурт Wild Youth. Колектив виступить на міжнародній сцені з піснею We are Оne.
Що відомо про Wild Youth
Wild Youth– ірландський гурт, що складається із чотирьох учасників. Хлопці виконують музику в жанрі поп-року та інді.
Бойз-бенд заснований у 2016 році. Учасники були друзями з дитинства і до створення гурту разом записували кавери.
В середині 2017 року Wild Youth презентували дебютний сингл All or Nothing. А вже через три роки гурт випустив свій перший альбом The Last Goodbye.
У 2023 році Wild Youth перемогли в ірландському нацвідборі на Євробачення 2023 з піснею We are One.
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Текст пісні Wild Youth – We are One
Куплет (1)
We take our first breath
And then we exhale
Though we give it all we got
Until we fail
We get back up again
We take a look around
Oh, life can be a long road
But at least we’re not alone
Передприспів
We might be different, we might be unique
You might be a leader, I might be a freak
And we might be different
But under the falling sun
Приспів
Tonight we are one
We are one
When we rise, we rise like the sun
When we go down, we go down, we go down, we go down
Куплет (2)
We take our first step
And then we fall
But still we keep on going
Climbing every wall
We keep on fighting
Turning every stone
And life can be a long road
At least we’re not alone
Передприспів
We might be different, we might be unique
You might be a leader, I might be a freak
And we might be different
But under the falling sun
Приспів
Tonight we are one
We are one
When we rise, we rise like the sun
When we go down, we go down, we go down
Аутро
We are one
(We might be different, we might be unique)
We are one
(You might be a leader, I might be a freak)
We are one
(And we might be different but under the falling sun)
Tonight we are one
(We might be different, we might be unique)
We are one
(You might be a leader, I might be a freak)
When we rise, we rise like the sun
When we go down, we go down, we go down, we go down
We are one
Переклад пісні Wild Youth – We are One
Куплет (1)
Ми робимо наш перший вдих,
І тоді ми видихаємо.
Хоча ми даємо все, що отримали,
Доки вже не зможемо.
Ми знову повертаємось,
Ми озираємось навколо.
О, життя може бути довгою дорогою,
Але принаймні ми не самотні.
Передприспів
Ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними.
Ти можеш бути лідером, я можу бути виродком.
І ми можемо бути різними,
Але під падінням сонця
Приспів
Сьогодні вночі ми – одне ціле.
Ми – одне ціле,
Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.
Коли ми спускаємося, ми спускаємося, спускаємося.
Куплет (2)
Ми робимо перший крок,
І тоді ми падаємо.
Але все -таки, ми продовжуємо рухатися
І підніматися на кожну стіну.
Ми продовжуємо битися,
Змагаємося з труднощами.
І життя може бути довгою дорогою.
Принаймні, ми не самотні.
Передприспів
Ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними.
Ти можеш бути лідером, я можу бути виродком.
І ми можемо бути різними,
Але під падінням сонця
Приспів
Сьогодні вночі ми – одне ціле.
Ми – одне ціле,
Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.
Коли ми спускаємося, ми спускаємося, спускаємося.
Аутро
Ми – одне ціле (ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними).
Ми – одне ціле (ти можеш бути лідером, я можу бути виродком).
Ми – одне ціле (і ми можемо бути різними, але під падінням сонця).
Сьогодні вночі ми – одне ціле (ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними).
Ми – одне ціле (ти можеш бути лідером, я можу бути виродком).
Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.
Коли ми спускаємося, ми спускаємося, ми спускаємося, ми спускаємося.
Ми – одне ціле.
Про що пісня Wild Youth – We are One
Пісня We are One є закликом до єдності. Вона нагадує про те, що всі люди живуть під одним сонцем, не дивлячись на соціальний статус і нав’язливі ярлики.