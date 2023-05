Ірландію на Євробаченні 2023 представить гурт Wild Youth. Колектив виступить на міжнародній сцені з піснею We are Оne.

Що відомо про Wild Youth

Wild Youth– ірландський гурт, що складається із чотирьох учасників. Хлопці виконують музику в жанрі поп-року та інді.

Бойз-бенд заснований у 2016 році. Учасники були друзями з дитинства і до створення гурту разом записували кавери.

В середині 2017 року Wild Youth презентували дебютний сингл All or Nothing. А вже через три роки гурт випустив свій перший альбом The Last Goodbye.

У 2023 році Wild Youth перемогли в ірландському нацвідборі на Євробачення 2023 з піснею We are One.

Текст пісні Wild Youth – We are One

Куплет (1)

We take our first breath

And then we exhale

Though we give it all we got

Until we fail

We get back up again

We take a look around

Oh, life can be a long road

But at least we’re not alone

Передприспів

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Приспів

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

Куплет (2)

We take our first step

And then we fall

But still we keep on going

Climbing every wall

We keep on fighting

Turning every stone

And life can be a long road

At least we’re not alone

Передприспів

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Приспів

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down

Аутро

We are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

We are one

(And we might be different but under the falling sun)

Tonight we are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

We are one

Переклад пісні Wild Youth – We are One

Куплет (1)

Ми робимо наш перший вдих,

І тоді ми видихаємо.

Хоча ми даємо все, що отримали,

Доки вже не зможемо.

Ми знову повертаємось,

Ми озираємось навколо.

О, життя може бути довгою дорогою,

Але принаймні ми не самотні.

Передприспів

Ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними.

Ти можеш бути лідером, я можу бути виродком.

І ми можемо бути різними,

Але під падінням сонця

Приспів

Сьогодні вночі ми – одне ціле.

Ми – одне ціле,

Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.

Коли ми спускаємося, ми спускаємося, спускаємося.

Куплет (2)

Ми робимо перший крок,

І тоді ми падаємо.

Але все -таки, ми продовжуємо рухатися

І підніматися на кожну стіну.

Ми продовжуємо битися,

Змагаємося з труднощами.

І життя може бути довгою дорогою.

Принаймні, ми не самотні.

Передприспів

Ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними.

Ти можеш бути лідером, я можу бути виродком.

І ми можемо бути різними,

Але під падінням сонця

Приспів

Сьогодні вночі ми – одне ціле.

Ми – одне ціле,

Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.

Коли ми спускаємося, ми спускаємося, спускаємося.

Аутро

Ми – одне ціле (ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними).

Ми – одне ціле (ти можеш бути лідером, я можу бути виродком).

Ми – одне ціле (і ми можемо бути різними, але під падінням сонця).

Сьогодні вночі ми – одне ціле (ми можемо бути різними, ми можемо бути унікальними).

Ми – одне ціле (ти можеш бути лідером, я можу бути виродком).

Коли ми піднімаємось, ми піднімаємось, як сонце.

Коли ми спускаємося, ми спускаємося, ми спускаємося, ми спускаємося.

Ми – одне ціле.

Про що пісня Wild Youth – We are One

Пісня We are One є закликом до єдності. Вона нагадує про те, що всі люди живуть під одним сонцем, не дивлячись на соціальний статус і нав’язливі ярлики.