Український телеведучий Володимир Остапчук втретє вакцинувався від коронавірусу. Він зробив щеплення вакциною Pfizer для того, щоб полетіти на вікенд у Париж.

Влітку Остапчук отримав дві дози CoronaVac, проте китайська вакцина не сертифікована в країнах ЄС, зокрема у Франції. Тому, порадившись із сімейним лікарем, він наважився на третє щеплення.

За словами телеведучого, вакцинацію він переніс легко, тому не мав жодних побічних ефектів.

– Я один з перших у країні, хто зробив три щеплення. WiFi не роздаю, чипа немає, жодних побічок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми щепленнями, а мозок пам’ятає, як я сильно перехворів на Covid-19 рік тому. Я по роботі спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий штам Дельта, – розповів Володимир Остапчук.

Дружина шоумена, Христина Горняк, раніше була проти вакцинації. Але у коментарях Остапчук додав, що перед поїздкою у Париж вона зробила перше щеплення вакциною Pfizer.

Раніше Володимир Остапчук придбав ділянку для будівництва двоповерхового будинку. Зараз він із дружиною займається ремонтом.

Подружжя сподівається переїхати у свій будинок вже наступного літа. Вони пожартували, що запросять всіх підписників на онлайн-барбекю.