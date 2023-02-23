24 лютого рік, як в Україні йде повномасштабна війна, розв’язана Росією. Ще 23 лютого 2022 року всі ми жили іншим життям, яке зараз у кожного українця змінилося докорінно.

Напевно, більшість із нас пам’ятає останній день мирного життя. Хтось будував плани на майбутнє, хтось мріяв відправитися в подорож, а хтось планував на наступний день сходити в кіно чи на побачення, ніхто не думав, що опиниться в окупації чи про те, що його рідне місто російська армія перетворить на руїни.

Але, як би жорстоко це не звучало, в народі кажуть – Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.

Зараз дивляться

Зірки шоу-бізнесу теж ностальгують, а тому згадують останній день перед повномасштабною війною.

Так, ведучий Андрій Бєдняков оприлюднив в Instagram фото ще цілого і мирного Маріуполя – свого рідного міста. Він показав кадр, зроблений 22 лютого, на якому натовп людей постав перед Драмтеатром із синьо-жовтими прапорами.

– Через два дні моє прийшли “рятувати”. Зараз вони показують, що”життя налагоджується”. Показують “маріупольських дітей”, які обіймають “своїх визволителів”. Показують картонні будинки, які вони з панського плеча будують і “відновлюють місто”. Який би пил вони не кидали б в очі – результат буде один. Маріуполь був, є і буде містом, прапори в якому матимуть тільки два кольори: синій і жовтий, – наголосив Бєдняков.

Композитор і піаніст Євген Хмара показав фото, зроблене на мирній залізниці 23 лютого. Наступного дня Укрзалізниця перетворилася на рятівників, евакуювавши сотні тисяч українців від окупаційних військ РФ.

– Ми вистояли завдяки героїзму кожного! І переможемо завдяки нашій єдності, – наголосив Хмара.

Акторка і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко оприлюднила кадр із колегою Єгором Крутоголовим, зробленим за день до війни. Тоді у них був концерт. Каже, пам’ятає, як бігала за лаштунки і стежила за новинами, одночасно переодягаючись для наступного номера.

– Пам’ятаю, що відчувала, що цей виродок (всі знають про кого я) збирається помститися країні, яка щасливіша за його країну-нари, за нашу свободу, за те, що ми вільні, – зазначила Вікторія.

Додає, президент РФ Володимир Путін завжди боявся свого народу, який, дивлячись на нас, повстане проти старого кривавого безглуздого режиму. Але цей рік показав, що вони ніколи цього не зможуть зробити.

– Правду кажуть: – У 1861 році скасували кріпацтво, але забули сказати росіянам, – підсумувала Булітко.

Ведуча Катерина Осадча згадала, як в ці дні рік тому вважала панікерами всіх, хто серйозно говорив про війну. Зазначає, в її світі такого не планувалося, зйомки тривали, плани будувалися, а тривожна валіза не збиралася.

Каже, згадуючи себе зараз тоді, дивується своїй впевненості.

– Коли в Києві вже не залишилося посольств, працівників зарубіжних компаній переселили в різні країни, ми все ще вважали всіх панікерами. І продовжували не збирати тривожну валізку. Потім десь прочитала, що зібрати її буде легко тих, хто постійно подорожує. І тут я розслабилася, – поділилася Осадча.

Згадала, як рік тому йшла від косметолога пішки на зйомку, адже через візит президентів кількох країн були перекриті дороги.

– Ви пам’ятаєте, я не вірю, що від цього фото до перших обстрілів 12 годин… Все як завжди, на відміну від того, що вже завтра все стане зовсім по-іншому, – наголосила Катерина.

Згадав останні дні перед повномасштабною війною і телеведучий Володимир Остапчук. Ще 21 лютого 2022 року він був на морі. Каже, тоді авіакомпанії переносили рейси, боячись летіти до Києва.

Вже 23 числа він прийшов за дітьми в школу і садок.