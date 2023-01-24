Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Вже влітку: принцеса Євгенія чекає на другу дитину

24 Січня 2023, 19:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
принцесса Евгения
Джерело: Getty Images

Молодша донька герцога Йоркського Ендрю, принцеса Євгенія вдруге стане мамою.

Про те, що в королівській родині очікується поповнення, онучка Єлизавети II повідомила в Instagram, оприлюднивши зворушливий знімок. На фото вона постала разом із своїм дворічним сином Огастом, який обіймає її.

– Ми так раді поділитися, що цього літа в нашій родині буде поповнення, – написала принцеса Євгенія.

Вона також зазначила, що кадр зроблений її чоловіком, англійським бізнесменом Джеком Бруксбенком.

Зараз дивляться

Стать дитини принцеса розкривати не стала. Зазначимо, малюк займе 13-те місце у черзі на трон.

Читайте також:
ГарриГаррі та Меган на Netflix: про що серіал і які таємниці принца та Маркл він розкрив

Теги
вагітність
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь