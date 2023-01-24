Молодша донька герцога Йоркського Ендрю, принцеса Євгенія вдруге стане мамою.

Про те, що в королівській родині очікується поповнення, онучка Єлизавети II повідомила в Instagram, оприлюднивши зворушливий знімок. На фото вона постала разом із своїм дворічним сином Огастом, який обіймає її.

– Ми так раді поділитися, що цього літа в нашій родині буде поповнення, – написала принцеса Євгенія.

Вона також зазначила, що кадр зроблений її чоловіком, англійським бізнесменом Джеком Бруксбенком.

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Стать дитини принцеса розкривати не стала. Зазначимо, малюк займе 13-те місце у черзі на трон.