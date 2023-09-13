Акторка Анна Саліванчук поскаржилася на водія таксі. Чоловік зажадав велику суму за поїздку і нецензурно висловився щодо артистки.

В Instagram-stories Анна розповіла, що її машину забрав евакуатор, а тому вона вирішила звернутися до послуг таксі, яке стояло навпроти банку на Контрактовій площі, до якого раніше заїхала Саліванчук.

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– Навпроти стоїть таксист, який не працює в службі, а просто, як колись, сам по собі. Каже: – Так, дійсно, щойно відвезли. Давайте я вас підкину. У мене вистава, я спізнююся, погодилася, – поділилася акторка.

Каже, від того місця до театру їхати шість хвилин, а тому поїздка мала б виявитися недорогою. Однак таксист зажадав з Анни 300 грн, чому вона була шокована і повністю не згодна.

– Я кажу: – Ви що? З глузду з’їхали? Які 300 грн? Ми їхали шість хвилин! Максимум 100 грн я вам даю. Він закриває авто і везе мене назад на місце. Я кажу, що спізнююся на виставу і чи є щось у розумі… Так, я натупила, я не запитала, скільки це коштуватиме. Але я була впевнена, що це неможливо, щоб воно коштувало 300 грн, – розповіла Саліванчук.

Оскільки був затор і авто їхало дуже повільно, Анна вирішила вистрибнути з таксі. Хотіла викликати поліцію, однак на це не було часу.

До слова, раніше в акторки вже були інциденти пов’язані з дорогою. У лютому 2022 року Анна Саліванчук потрапила під роздачу неадекватного водія, якого вирішила обігнати.

У підсумку чоловік переслідував її, кричав і бив кулаками по авто артистки.