Американського репера Таджая Добсона, більше відомого як TDott Woo, застрелили на порозі власного будинку в Нью-Йорку.

Інцидент стався 1 лютого, у вівторок, у житловому районі Бруклін. 22-річний артист дістав вогнепальне поранення в голову. Стріляли з джипа, який проїжджав повз будинку репера.

Після цього Таджая Добсона госпіталізували до лікарні Brookdale, де лікарі констатували його смерть.

Стрілянина сталася через декілька годин після того, як TDott Woo підписав вигідний контракт зі звукозаписною компанією Million Dollar Records. Правоохоронці розпочали розслідування вбивства виконавця, однак поки нікого не затримали.

TDott Woo був другом бруклінської зірки хіп-хопу Pop Smoke, якого застрелили в лютому 2020 року. Варто зазначити, що за останні роки в США відбулася низка вбивств реперів, переважно із застосуванням вогнепальної зброї.

У листопаді 2021 у місті Мемфіс застрелили 36-річного репера Young Dolph. Попередньо, він купував печиво в одному з магазинів, і до цього місця під’їхала машина, з якої було зроблено постріли. У репера залишилися двоє дітей.

Також внаслідок насильницьких дій загинули музиканти Nipsey Hussle, Pop Smoke, King Von, Mo3 та Drakeo The Ruler.