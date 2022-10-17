З самого ранку 17 жовтня Київ атакували іранські дрони-камікадзе. Удари припали по житловому багатоповерховому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

Наші сусіди продовжують нещадно обстрілювати українські міста, їхні дії можна описати тільки одним словом – тероризм. Трагедію активно обговорюють не тільки користувачі мережі, а й українські зірки, які не стримують своїх емоцій.

Співак Володимир Дантес оприлюднив фото дрона, що летить, і момент його прильоту, а також звернувся до своєї аудиторії з РФ.

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– Ранок у Києві. А ви що, 13% підписників із РФ, норм?.. Су*и, – гнівно написав артист.

Телеведуча Маша Єфросиніна зазначила, що Київ, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв перебувають під обстрілами, а також залишила хештег, в якому написано, що Росія – країна-терорист.

– У Шевченківському районі столиці стався вибух у результаті атаки дрона-камікадзе, – сказала Маша.

Виконавиця Наталія Могилевська закликає світову спільноту закрити небо над Україною.

– Під час пошуково-рятувальних робіт біля житлового будинку в центрі, куди потрапив російський дрон, витягли тіла трьох загиблих мирних жителів. Серед них – молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності, – процитувала слова мера Києва Віталія Кличка артистка.

Співачка Настя Каменських зазначила, що український народ страждає від російських ракет і безпілотників.

– Щодня горить кілька українських міст! Росія – терористична країна. Вона продовжує намагатися залишити українців без будь-якої інфраструктури – в холоді, темряві і з нескінченним страхом, – написала виконавиця.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів історію про те, як наші поліцейські збили дрон-камікадзе за допомогою автоматів.

– Вони вже знають, що програли. Вони засинають з цими думками. Вони програли ще 24 лютого. Ця спроба знищити більше інфраструктури теж провальна, Україна відбудується набагато швидше, ніж всі ми думаємо. Гордість за українців просто не вимикається 24 на 7… Мої співчуття тим, хто сьогодні вранці втратив дім і рідних. Росія – країна-терорист, – сказав кулінар.

Телеведуча Леся Нікітюк попросила українців не ігнорувати повітряну тривогу, а також зазначила, що наші люди рятують всіх, кого можуть.

– Тривожний ранок… Тримаймося. Нехай собі ті дрони в ср*ку засунуть. Тут жили люди! Люди!.. Наші рятують всіх, кого можуть, навіть котів у термоковдри закутують. А ті тварюки своїх товаришів кидають на полі бою… Дрони і ракети по мирних пускають. Під***си. Будьте ви прокляті. Горіть у пеклі, – емоційно висловилася Леся.

Ведучий Андрій Бєдняков сказав, що кожен у своєму житті проходив через сусіда-п’яничку чи бандита.

– У нас взагалі джекпот. Всі проходили, і ми пройдемо. Тримаймося. Для людей – це біль і сильний страх. Для людожерів – не так все однозначно, – написав шоумен.

Телеведуча Катерина Осадча оприлюднила фото чоловіка у вікні зі зброєю. Саме цей кадр сьогодні розлетівся по мережі, проте згодом ЗМІ написали, що знімок старий, проте актуальний.

– Пишаюся нашими людьми! Х** ви нас переможете і залякаєте. Ти, я, кожен із нас – та людина у вікні. Де вчать стріляти по дронах? Нам усім потрібно! Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги, – написала вона.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова наголосила, що ця війна навчить нас жити, а їх – вмирати.

Співачка Світлана Тарабарова зазначила, що весь світ повинен об’єднатися проти РФ.

– Скільки невинних має бути вбито? Скільки зламаних життів вам ще потрібно? Україна тримає оборону. Весь світ повинен ще більше об’єднатися проти терористів. Я відмовляюся вірити в те, що це реальність. Вистоїмо. А ці тварюки будуть горіти в пеклі, – наголосила виконавиця.

Станом на 15:20 кількість жертв від удару дрона в будинок зросла до чотирьох. 19 людей вдалося врятувати.

Детальніше про атаку дронів-камікадзе в Києві – читайте на Фактах ICTV.