Американський серіал Ранкове шоу з Дженніфер Еністон присвятив серію війні в Україні та ситуації в Маріуполі. Сцена розмови з українцем російською викликала неоднозначну реакцію у глядачів.

Так, у четвертій серії третього сезону телеканалу UBA потрібно потрапити до Маріуполя і зробити репортаж про обстріл лікарні 9 березня 2022 року. Зробити це непросто, але в кореспондентки є знайомий українець Павло.

У серіалі показують, що наш земляк не дуже розуміє англійську мову, але знає російську. На тлі цього Павло торгується за небезпечну послугу – замість запропонованих $2 тис. він захотів $2,5 тис.

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Далеко не всі користувачі мережі оцінили те, як показали українця, який ризикує життя заради заробітку під час війни:

Це жахлива сцена, якщо чесно. Хіба не можна привертати увагу до війни не виставляючи нас дрімучим совком?

Ще не закінчився жах, а вони на цьому гроші заробляють.

У нас у 2023 році квартири обставлені набагато краще.

Трохи шкода, що їх зацікавила ця історія через французьких журналістів.

В минулій серії на стіні висів у Києві плакат російською з СРСР… цікаво, вони нас бачать;

Під кінець серії гарно показали ставлення світу до війни. Всі готові пожаліти нас, сказати як жахливо це, але далі жити як завжди, поки не зачепило;

Для них це фільм, для нас то життя. Але добре що хоч якось показують.

У серіалі також показали, як фотограф телеканалу потрапляє до Маріуполя – він повідомляє, що росіяни не тільки обстрілюють цивільну інфраструктуру, а йубивають мирних жителів.

Про війну в Україні знімають наші режисери, і дуже вдало. Приміром, фільм 20 днів у Маріуполі поїде на Оскар 2024. У стрічці показано початок повномасштабного вторгнення в Маріуполі з усіма жахами війни.

Фото: Ранкове шоу