Акторка Ніколь Кідман зізналася, що на початку кар’єри їй доводилося брехати про свій зріст, знизивши його більш ніж на сантиметр, щоб пройти прослуховування.

Ніколь Кідман брехала про свій зріст на початку кар’єри

Зріст Ніколь Кідман – 1,8 метра. Спочатку їй говорили, що вона занадто висока для голлівудської кар’єри. Тому, щоб пройти прослуховування, акторка брехала про свій зріст, трохи зменшуючи його.

– Мені сказали: У тебе не буде кар’єри. Ти занадто висока. Люди запитували: Як там повітря? Тепер я чую, що я набагато вища, ніж хтось думав, або чоловіки сперечаються про те, наскільки високими мають бути мої підбори. Щоразу, коли я виходжу на червону доріжку, мені надсилають туфлі на дуже високих підборах. Я думаю, чи немає в них без (підборів, – Ред.), адже тоді я буду найвищою людиною – жирафою, – поділилася Кідман.

Згадуючи невдале прослуховування на мюзикл Енні, коли вона була дитиною, Кідман сказала, що учасників заздалегідь вимірювали, перш ніж пустити в кімнату для прослуховування. На той час її зріст уже був більшим, ніж потрібно було для мюзиклу.

Зараз дивляться

Незважаючи на це, їй вдалося пройти в кімнату для прослуховування і просити про участь, проте роль Ніколь так і не дали.