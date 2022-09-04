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Висміяв росіян: Гудкова можуть посадити на п’ять років за пародію на пісню Shaman

4 Вересня 2022, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Висміяв росіян: Гудкова можуть посадити на п’ять років за пародію на пісню Shaman

Російського коміка Олександра Гудкова можуть посадити на п’ять років за кліп-пародію на пісню Shaman Я русский!

У своїй версії Гудков висміює росіян та їхні вузькі погляди. Голова Цивільного комітету Росії Артур Шликов написав донос до Генпрокуратури на артиста. Про це пишуть росЗМІ.

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Версія Олександра отримала назву – Я узкий. Кліп на YouTube з’явився менше тижня тому і вже зібрав понад 1,8 млн переглядів.

Російські пропагандисти хочуть, щоб коміку виписали штраф до 500 тис. або ув’язнили терміном від двох до п’яти років.

Варто зазначити, що Гудков чітко окреслив свою позицію щодо повномасштабної війни в Україні. Ще 24 лютого комік висловився проти дій влади РФ та сказав, що йому соромно за те, що він народився цього дня.

Згодом Гудков сказав, що Бог влади Росії – зло.

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Фото: Олександр Гудков

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