Американська співачка Брітні Спірс святкує свій день народження. Сьогодні, 2 грудня, артистці виповнилося 40 років. На честь цього вона поділилася знімками зі своїм коханим, фітнес-тренером Семом Асгарі.

В Instagram Брітні опублікувала серію фото, на яких зображена в обіймах бойфренда. На кадрах виконавиця позує у світлій кофті, джинсових шортах і червоних високих чобітках на підборах. Її волосся укладене в локони, а на очах – сонцезахисні окуляри.

На Семі картата сорочка, сіра футболка та джинси.

Під публікацією Брітні зазначила, що її фігура має кращий вигляд, ніж на фото, зроблених папараці, а також сказала, що вони вирушають у відпустку.

– Дорогоцінна радість сьогодні! Я і мій наречений так раді від’їзду. Як ви можете помітити, я не важу 800 фунтів (362,8 кг), як на фото, які зробили папараці. Я займаюся спортом, і це моя реальна форма. Дякуємо Богу за можливість виїхати з країни! Я щаслива! – написала Спірс.

Нагадаємо, у вересні Брітні Спірс оголосила про заручини зі своїм хлопцем Семом Асгарі. Пара розмістила на своїх сторінках у Instagram зображення, на яких артистка показує обручку.

Згодом Брітні Спірс розповіла про свою весільну сукню. Вінчальне вбрання для неї пошиє Донателла Версаче.