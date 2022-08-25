Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк зворушливо привітав свою дівчину з днем ​​народження та розповів, як вони познайомились. 25 серпня Олександрі Білобров виповнилося 22 роки.

В Instagram Олег оприлюднив їхнє спільне фото, під яким освідчився коханій в любові, зазначивши, що познайомилися вони на Хрещатику.

– Коли ми тільки познайомилися і я дізнався, що вона донька пасічника, що в неї вдома більше за тонну меду, я подумав, що це може бути доля. Це справді схоже на це, оскільки наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним, – згадує Псюк.

Музикант зазначив, що вони разом уже півтора роки, а його кохання збільшується з кожним днем.

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– Щиро вітаю тебе з днем ​​народження, бажаю залишатися такою ж класною, красивою, організованою, розумною, турботливою та щасливою. Про останнє я подбаю так точно. Люблю тебе, – підсумував Олег.

Раніше Олег Псюк дав Фактам ICTV ексклюзивне інтерв’ю. У ньому він розповів про найбільший страх під час війни та свій стан зараз.

Фото: Олександра Білобров