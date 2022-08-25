Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк зворушливо привітав свою дівчину з днем народження та розповів, як вони познайомились. 25 серпня Олександрі Білобров виповнилося 22 роки.
В Instagram Олег оприлюднив їхнє спільне фото, під яким освідчився коханій в любові, зазначивши, що познайомилися вони на Хрещатику.
– Коли ми тільки познайомилися і я дізнався, що вона донька пасічника, що в неї вдома більше за тонну меду, я подумав, що це може бути доля. Це справді схоже на це, оскільки наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним, – згадує Псюк.
Музикант зазначив, що вони разом уже півтора роки, а його кохання збільшується з кожним днем.
– Щиро вітаю тебе з днем народження, бажаю залишатися такою ж класною, красивою, організованою, розумною, турботливою та щасливою. Про останнє я подбаю так точно. Люблю тебе, – підсумував Олег.
Раніше Олег Псюк дав Фактам ICTV ексклюзивне інтерв’ю. У ньому він розповів про найбільший страх під час війни та свій стан зараз.
Фото: Олександра Білобров