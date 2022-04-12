Російські окупанти пограбували та зруйнували будинок сестри української співачки Ніни Матвієнко.

Її помешкання було розташоване у Бучі Київської області. За словами артистки, банда “кадирівців” винесла із квартири навіть спідню білизну.

– У моєї сестри в Бучі розвалили будинок. Вона тільки купила квартиру, все вклала туди. А ця банда “кадирівців” все винесла з дому, до трусів винесла. Голодранці! Я ще такого убожества не бачила. Це звірюки, душогуби. Це саранча, яка сьогодні винищує все живе. Витягує все наше, це ж так не можна, – сказала Ніна Митрофанівна.

На щастя, рідні артистки врятувалися і зараз перебувають у безпечному місці.

Ніна Матвієнко зізналася, що була шокована від новини про початок повномасштабної війни в Україні.

– Якщо чесно, я була здивована. Писали нам, що треба гроші, документи, все скласти. Але щоб так швидко, ще й так схоже на фашистів, що напали вночі. Як бандити, злодії, крадії. Коли я це почула, в мене був такий шок: що ж ви нам казали, що ви брати, що ж ви нас так дурили? За що нас сьогодні нищити, за що ґвалтувати молоденьких дівчаток? – сказала вона.