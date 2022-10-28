Український гурт Tvorchi презентував іронічний трек під назвою Вимкни телефон.
– Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в Instagram, не помічаючи його почуттів. В Instagram завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо – вимкни телефон і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви, – розповідають Tvorchi.
Вперше трек Вимкни телефон наживо Tvorchi виконали незадовго до офіційного релізу – на своєму благодійному сольному шоу Road у Львові. Вже з перших рядків зал співав нову пісню разом з артистами.
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Прем’єра не залишила байдужими прихильників гурту:
- Дякую, хлопці! Гарна пісня! Творчого успіху та наснаги. Здоров’я!
- Супер пісня!
- Кайф!
- Неперевершено!
- Приємна пісенька. Легка, коктейльна. Стильний біт, гарне виконання!