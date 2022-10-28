Український гурт Tvorchi презентував іронічний трек під назвою Вимкни телефон.

– Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в Instagram, не помічаючи його почуттів. В Instagram завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо – вимкни телефон і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви, – розповідають Tvorchi.