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Вимкни телефон! Tvorchi презентували іронічний трек

28 Жовтня 2022, 10:58
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Tvorchi

Український гурт Tvorchi презентував іронічний трек під назвою Вимкни телефон.

– Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в Instagram, не помічаючи його почуттів. В Instagram завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо – вимкни телефон і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви, – розповідають Tvorchi.

Вперше трек Вимкни телефон наживо Tvorchi виконали незадовго до офіційного релізу – на своєму благодійному сольному шоу Road у Львові. Вже з перших рядків зал співав нову пісню разом з артистами.

Зараз дивляться

Прем’єра не залишила байдужими прихильників гурту:

  • Дякую, хлопці! Гарна пісня! Творчого успіху та наснаги. Здоров’я!
  • Супер пісня!
  • Кайф!
  • Неперевершено! 
  • Приємна пісенька. Легка, коктейльна. Стильний біт, гарне виконання!
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