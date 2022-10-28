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Викину рашку зі свого життя: Alyona Alyona дала нове життя своєму хіту

28 Жовтня 2022, 14:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Викину рашку зі свого життя: Alyona Alyona дала нове життя своєму хіту
Джерело: Alyona Alyona

Реп-співачка Alyona Alyona переписала свою пісню Викину і запропонувала українцям нарешті позбутися усього російського, що нас оточує.

Трек Alyona Alyona Викину 2 уже можна послухати на стримінгових платформах.

Зараз дивляться

– Колись у мене був трек Викину. Він стосувався внутрішнього емоційного багажу, який заважає жити. А сьогодні, якщо поритися всередині себе, то можна знайти ще дещо, чого варто було б позбутися. Чого саме — вирішувати кожному. Але я впевнена, що все воно має стосуватися країни, яка роками нав’язувала своє як істинне. Вже минуло достатньо часу, аби це усвідомити, вивчити питання мови та культури і почати рух в напрямку очищення, – переконана співачка.

У соцмережах Alyona Alyona натякнула українцям, що вже настав час викинути російські пам’ятники та книжки, зав’язати з російською музикою та YouTube-каналами, а також забути мову країни-агресора.

Перша версія треку Викину побачила світ у 2019 році та увійшла в дебютний альбом співачки Пушка.

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