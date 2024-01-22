Співачка Джамала, яка увійшла до складу журі Нацвідбору на Євробачення 2024, розповіла, за якими критеріями оцінюватиме фіналістів.

Як Джамала голосуватиме у Нацвідборі

У сториз в Instagram артистка подякувала всім, хто хотів бачити її у журі Нацвідбору та проголосував у застосунку Дія.

У фіналі конкурсу Джамала насамперед оцінюватиме виконання наживо та саму пісню. Також їй важливо, щоб у представника України на Євробаченні 2024 був “вогник і харизма”.

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– Друзі, дякую вам, що ви обрали саме мене. Для мене це дуже відповідально. І не забувайте, що виконавця, який представлятиме нашу країну на Євробаченні 2024, ми обираємо разом. Керуватися буду як завжди: для мене важливо виконання наживо, щоб не було “очікування-реальність”. Виконання наживо, пісня і вогник, харизма – це має бути, – сказала співачка та поцікавилась у підписників, за кого вони вболівають у Нацвідборі.

Крім Джамали, до складу журі Нацвідбору на Євробачення 2024 увійдуть Андрій Данилко та Сергій Танчинець.

Вони отримали найбільшу кількість голосів за результатами опитування у Дії. За даними сервісу, претендентів обирали понад 720 тис. українців.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться вже 3 лютого. Ведучими заходу будуть Тимур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.