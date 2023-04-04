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Вийшов новий трейлер фільму Барбі з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях

4 Квітня 2023, 20:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Марго Робби Барби

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала офіційний трейлер довгоочікуваної стрічки Ґрети Ґервіґ Барбі з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях.

У сюжеті романтичної комедії – те, як Барбі була вигнана з Барбіленду, а тому змушена вирушити у світ людей на пошуки нового життя та справжнього щастя. Прем’єра фільму Барбі запланована на 21 липня.

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Роль Барбі виконає Марго Роббі, Кена зіграє Раян Ґослінґ. Також у стрічці, заснованій на серії іграшок Барбі від компанії Mattel, з’являться такі акторки та актори, як Америка Феррера, Сіму Лю, Кейт Маккіннон, Александра Шипп, Емма Макі, Майкл Сера, Реа Перлман та інші.

Розробку фільму було розпочато в 2014 році компанією Sony Pictures, яка в 2019 році продала права Warner Bros. Pictures. Зйомки почалися в березні 2022 року і завершилися в липні.

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