Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес прийшла на прем’єру фільму Вийди за мене разом зі своїм коханим актором Беном Аффлеком.

Прем’єра картини, в якій Лопес зіграла головну роль, відбулася 8 лютого у Лос-Анджелесі.

Лопес та Аффлек довго позували фотографам, не приховуючи теплих почуттів. Бен навіть не випускав з обіймів Дженніфер.

Для прем’єри Лопес обрала коротку білу сукню з мереживом від Giambattista Valli. Доповнила вона свій образ бежевими човниками від бренду Jimmy Choo та розкішною сумкою того самого модного будинку.

Вийди за мене

Вийди за мене – романтична комедія режисера Кет Койро. У картині Дженніфер Лопес зіграла поп-діву, яка перед весіллям дізнається про зраду коханого. До речі, зрадника зіграв відомий співак Малума.

У цій ситуації співачка почувається розбитою, адже крах її весілля бачив увесь світ. Вона вирішує піти на відчайдушний крок і виходить заміж за першого зустрічного з натовпу, який виявляється простим учителем математики. А ось цього першого зустрічного зіграв Овен Вілсон.

Прем’єру фільму в Україні заплановано на 10 лютого.