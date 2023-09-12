Молода дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська покрасувалася перед камерою у відвертій білизні. Дівчина похвалилася обновками, які забрала з пошти.

Так, у своєму Instagram Полтавська показалася в напівпрозорій білизні, прикривши частину тіла легким атласним халатиком. 23-річна дружина Остапчука засвітила талію і бюст, а також зробила пікантний знімок зблизька, прикривши груди рукою.

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Сама Полтавська зізналася – подібний контент вона робить вперше. Тим паче, у такому відвертому вбранні. Утім, це все потрібно для поліпшення самого себе – все заради виходу із зони комфорту.

– Я ніколи не знімала такі відео, і напівпрозора білизна ускладнила цей процес. Виходимо із зони комфорту. Навіщо? Не знаю. Психологи з TikTok кажуть, що так треба, – додала Катерина.

Нагадаємо, що раніше Остапчук розповів про свої вподобання в дівчатах. Ведучий вважає, що дівчина має бути поголеною скрізь, щоб було все красивим. Щоправда, після цих слів розгорівся справжній скандал, після якого Володимир заявив, що чоловік має право говорити, що йому подобаються поголені жінки.

Днями Анна Трінчер зізналася, що відвідує з чоловіком секс-шоп. Артистка додала, що вони придбали в такому магазині чимало цікавих речей.