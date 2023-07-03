Серпень – це завжди низка свят, які варто відзначати в колі близьких або друзів за пишним столом. Вихідних у серпні 2023 року буде всього 9 днів, якщо воєнний стан продовжиться.

Примітно, що на кінець літа традиційно припадає державне свято – День Незалежності України. У мирний час воно приносило українцям додатковий вихідний день, але 2022 року 24 серпня був робочим на тлі повномасштабного вторгнення і воєнного стану.

Поки що в Україні особливий статус запровадили до 20 серпня 2023 року, але дуже ймовірно, що положення продовжать.

Загалом у серпні 2023 року українці працюватимуть 21 день із 31, якщо статус ВС продовжать.

Вихідні в серпні 2023:

5-6 серпня;

12-13 серпня;

19-20 серпня;

26-27 серпня;

І поки літо йде повним ходом, українці насолоджуватимуться святами в липні. Середина найспекотнішого сезону принесла купу важливих дат, серед них є і церковні. Приміром, уже 7 числа буде Івана Купала, а на 28 липня припадає День Української Державності. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2023 можна на Фактах ICTV.