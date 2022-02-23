Ви і є РФ: Алан Бадоєв звернувся до російських колег через агресію проти України

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв закликав російських колег не мовчати, а висловлюватися проти агресії РФ проти України.

З таким закликом він вийшов в Instagram

– Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких поважаю я і які поважають мене… Ті, хто живе в Росії, настав час сказати своє слово. Ви і є Росія та її вчинки. Це теж ви, – заявив Бадоєв.

Зокрема режисер закликав долучатися до флешмобу #янемолчу від видання Холод та висловитися проти агресії РФ в Україні.

– Хочеться уявити, що немає старого шовініста, який втратив будь-який зв’язок із нашим життям. Уявити, що все пішло не за законом Мерфі – коли все, що могло піти не так, пішло не так. Просто уявіть це життя! Уявіть, що замість війни ми з іншими країнами обговорюємо скасування віз, науку та культуру і реальні спільні загрози, – написав він.

Також він опублікував приклад такого посту. Йдеться про допис російського журналіста Юрія Дудя, який розкритикував владу своєї країни через агресію проти України.