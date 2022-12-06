6 грудня – особливий день для кожного українця. Сьогодні наша держава відзначає День Збройних Сил України, а воїни – приймають привітання і слова подяки за те, що захищають нас, ризикуючи своїми життями.

Зірки українського шоу-бізнесу не могли пройти повз такий день, тому подякували захисникам особисто і від імені всіх громадян нашої країни.

Співак Віктор Павлік оприлюднив відеозвернення, в якому звернувся до всіх воїнів і побажав мирного неба.

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– Дорогі українці, захисники, захисниці, ЗСУ, Нацгвардія і всі, хто мене зараз чує, від щирого серця вітаю всіх із Днем ЗСУ. Бажаю всім спокою в душі, міцного здоров’я, Божого благословення і мирного неба якомога швидше! Слава Україні! Героям слава! – сказав артист.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво наголосив, що українська армія – в п’ятірці найкращих. Він висловив подяку ЗСУ за те, що кожен із нас може продовжувати жити.

– Сьогодні я прокинувся, тому що в нас є ЗСУ. Вчора у мене був вихідний, тому що в нас є ЗСУ… Почуваюся в безпеці, коментую все, що вважаю за потрібне, говорю якою захочу мовою, іноземцем живу там, де почуваюся як вдома… Я взагалі досі живу. Це все завдяки вам, – сказав кулінар.

Він висловив сподівання, що після перемоги ЗСУ посядуть високе місце серед світових армій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що 6 грудня – найкращий день у році. Він зазначив, що ЗСУ, як основна частина Сил оборони, пройшли разом із незалежністю України дивовижний шлях від повної зневаги своїм народом до повного сліз захоплення ними ж.

– Головне, щоб народ і після закінчення війни запам’ятав назавжди, у що народу обходиться нехтування своєю армією. Зі святом, – написав Олексій в Instagram.

Волонтер і ведучий Сергій Притула показав відео, на якому чітко видно роботу ЗСУ. У ньому наголошується, що коли ворог приходить на нашу землю, наші захисники готують йому “теплий” прийом.

– З Днем ЗСУ! Героям слава! – лаконічно написав Сергій.

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїм фото з військовим ЗСУ, яке оприлюднили в акаунті Instagram ЛеМаршрутки.

– Від щирого серця вітаємо з Днем Збройних Сил України! Величезна подяка кожному воїну, який захищає нашу землю! Незалежно від статі й мови, ви – гаранти майбутнього нашого і наших дітей! – йдеться під публікацією.

Висловила слова подяки захисникам і співачка Злата Огнєвіч, оприлюднивши фото воїнів.

– Із Днем Збройних Сил України, – сказала вона.

Виконавиця Надя Дорофєєва лаконічно написала: – Слава ЗСУ!