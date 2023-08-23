Олена Зеленська приїхала з візитом до Данії в стильному одязі від українського бренду. Перша леді України прибула подякувати країні-партнеру за лідерство у фінансовій допомозі Україні та відвідала лікарню Марії Єлизавети в Копенгагені.

На ній був костюм бренду SIX кольору полину, що складався із сорочки з кишенями та тонким поясом на талії й прямих штанів зі стрілками. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям, золотими сережками та темно-зеленими туфлями в колір костюма. Макіяж також не впадає в очі й має гармонійний вигляд.

– Разом із міністром внутрішніх справ і охорони здоров’я Данії пані Софі Леде відвідали сьогодні лікарню Марії Єлизавети, де рятують і українських дітей. Не лише від воєнних травм, а й від онкології, яку війна не дає нормально лікувати, – поділилася враженнями перша леді після візиту до лікарні.

Нагадаємо, Зеленська вразила образом у Вільнюсі під час саміту НАТО в липні 2023 року. Тоді вона вдягла вишиванку від українського бренду GUNIA Project.