Іспано-британська акторка та онука актора Чарлі Чапліна Уна Чаплін стала на захист росіян. Це сталося на тлі зйомок фільму Зрада, в якому грає артистка.

У кінострічці росіян нібито зобразили антигероями. Уна заявила, що втомилася від такого.

– Я так утомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Навіть не можу описати. Може, нарешті, хтось придумає найкращий стереотип, із яким можна було б працювати, – сказала Чаплін.

Ба більше, зірка Аватару 2 закликала зупинити “ідеологічну війну”.

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– Буде чудово, коли ідеологічна війна, яку ми ведемо з Росією, залишиться у минулому, – зауважила акторка.

Уна Чаплін розпочала акторську кар’єру в 2007 році з епізодичної ролі. Зараз її фільмографія налічує понад 10 серіалів, серед яких Гра престолів, Шерлок, Чорне дзеркало та понад п’яти кінострічок, таких як – Двійник диявола, Найдовша подорож тощо.