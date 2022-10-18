Скандальний американський актор Езра Міллер не визнає себе винним у крадіжці зі зломом, яка сталася в штаті Вермонт у травні 2022 року.

Суд відбувся в понеділок, 17 жовтня, на якому Езра сказав, що він невинний, незважаючи на те, що у місцевої поліції є записи з камер відеоспостереження.

– Езра Міллер визнав себе невинним по одному пункту звинувачення в крадіжці зі зломом і одному пункту звинувачення в дрібній крадіжці у Вищому суді Вермонта і прийняв накладені судом умови не вступати в контакт із мешканцями будинку і не повертатися в нього. Езра хотів би висловити вдячність за любов і підтримку, яку він отримав від своєї родини і друзів, – сказала адвокат актора Ліза Шелкрот.

Якщо зірку Флеша визнають винним, йому загрожує до 26 років позбавлення волі. Наступний суд відбудеться 13 січня.

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Нагадаємо, Езру Міллера звинувачують в тому, що він пробрався в будинок сусіда і вкрав кілька пляшок спиртного. Крім того, це не єдиний інцидент, який змушує задуматися над адекватністю актора.

У квітні Міллера заарештували за напад. Тоді він кинув в дівчину стілець і потрапив їй в чоло. Були й інші випадки, за які актор попадався правоохоронцям.