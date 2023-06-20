Американська співачка Авріл Лавін розлучилася зі своїм хлопцем, заради якого кинула нареченого. Тепер поппанк зірка та репер Tyga не пара.

Утім, артисти залишилися друзями після кількох місяців стосунків.

Уперше про те, що Авріл і Tyga разом, стало відомо тільки в березні. У лютому їх бачили разом, а потім вони потрапили на знімки за пристрасними поцілунками. Пара разом навіть побувала на Тижні моди в Парижі, і своїх почуттів закохані не приховували. Майже через чотири місяці зірки пішли різними шляхами за обопільною згодою – роман просто себе вичерпав.

Примітно, що заради Tyga Лавін відмовилася від заручин із Mod Sun – у їхніх стосунках із 2021 року були серйозні проблеми. Тоді Mod дізнався про кінець свого роману з новин.

Відомо, що Авріл закінчила своє турне, а її колишній працює над створенням музики.

І в українському шоубізнесі не без гучних розривів. Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися – колишня пара зараз очікує на документи. Блогерка заявила, що навіть якщо в неї є чоловік, то вона не викладатиме свої стосунки напоказ, адже це ні до чого доброго не привело.