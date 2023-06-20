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Все складно: Авріл Лавін розлучилася з Tyga, заради якого кинула нареченого

20 Червня 2023, 15:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авріл Лавін
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Авріл Лавін розлучилася зі своїм хлопцем, заради якого кинула нареченого. Тепер поппанк зірка та репер Tyga не пара.

Утім, артисти залишилися друзями після кількох місяців стосунків.

Уперше про те, що Авріл і Tyga разом, стало відомо тільки в березні. У лютому їх бачили разом, а потім вони потрапили на знімки за пристрасними поцілунками. Пара разом навіть побувала на Тижні моди в Парижі, і своїх почуттів закохані не приховували. Майже через чотири місяці зірки пішли різними шляхами за обопільною згодою – роман просто себе вичерпав.

Примітно, що заради Tyga Лавін відмовилася від заручин із Mod Sun – у їхніх стосунках із 2021 року були серйозні проблеми. Тоді Mod дізнався про кінець свого роману з новин.

Відомо, що Авріл закінчила своє турне, а її колишній працює над створенням музики.

І в українському шоубізнесі не без гучних розривів. Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися – колишня пара зараз очікує на документи. Блогерка заявила, що навіть якщо в неї є чоловік, то вона не викладатиме свої стосунки напоказ, адже це ні до чого доброго не привело.

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Джерело
TMZ
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