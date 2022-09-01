Таролог Людмила Хомутовська розповіла, що насправді сталося з Потапом, який не повернувся до України разом із Настею Каменських. Розклад карт розкрив таємниці хвороби шоумена – як виявилося, його дарма хейтять у мережі.

– Він справді захворів і дуже переймається із цього приводу. Можу сказати, що його хворобу не дуже афішують і розповідають про неї з применшенням, – заявила Людмила.

Таролог додала, що слід від хвороби у продюсера точно залишиться.

– Сказати, що він 100% вилікується, я не можу. Хвороба залишиться, і це всі бачитимуть, але з недугою Олексій впорається, – вважає Хомутовська.

Нагадаємо, що влітку у Потапа паралізувало половину обличчя — шоумен застудив лицьовий нерв, через що не міг їсти й пити. Його кохана Настя Каменських заявила, що через це він не зміг повернутись з нею в Україну, хоча дуже хоче. Відомо, що Олексій зараз відновлюється і почувається набагато краще.

Зараз дивляться

Також Настя додала, що параліч стався також на тлі стресу, адже в Україні війна і є багато ситуацій, через які доводиться переживати. Зірці здавалося, що обличчя Потапа вже ніколи не буде тим самим.