Українські знаменитості не стоять осторонь подій у Росії, тому вже встигли публічно відреагувати на бунт засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Співак Володимир Дантес пожартував, що росіяни злякалися Віталія Козловського, який вступив до лав ЗСУ, а також повернення Олега Винника в Україну.

І це, прикиньте, вся ця заварушка тільки через те, що вони всі дізналися, що Козловский тепер в ЗСУ і Винник повернувся. — Dantes Volodymyr (@DantesVo) June 23, 2023

Фронтмент гурту Антитіла Тарас Тополя наголосив, що в РФ зараз відбувається громадянська війна.

– Не шукайте ІПСО. Просто прийміть нарешті: вони такі і є. Тупі, нарвані й прямі як дошка. І завжди були. Коли йшли на Київ за три дні, коли підривали дамбу. Немає там ані стратегії, ані тактик. І там зараз відбувається саме те, що ви бачите – громадянська війна, – написав артист.

Телеведучий Григорій Решетник висловив сподівання, що “цирк в Росії дійсно є реальністю”. Також він додав жарт, пов’язаний з шоу Холостяк:

Телеведуча Маша Єфросиніна сумнівається, що переворот у Росії справжній.

– Я настільки не вірю росіянам, що мозок довбить, що це якась спеціальна вистава для нас… Але спати не виходить, – написала вона в Instagram.

Вона також відреагувала на допис моделі Даші Астаф’євої, яка вважає, що росіяни не вийдуть на мітинги, бо сплять.

– Думаю, що не сплять, а традиційно – ссуть, – висловилася Маша.

Телеведучий Андрій Бєдняков закликав росіян “не сваритися”, оскільки зрадниця Регіна Тодоренка ще планує приїхати в Одесу.