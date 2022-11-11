Український співак Макс Барських прокоментував успіхи ЗСУ на Херсонщині. Артист радий успіхам наших захисників, оскільки вони з кожним днем дедалі ближче до його рідного, але тимчасово окупованого Херсону.

ЗСУ звільнили село Станіслав, яке лише за 40 км від Херсону – на тлі цього Макс опублікував відео зі звільненого населеного пункту.

– Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор підіймається над с. Станіслав. Саме тут відбувалися знімання цього відео. Все буде Україна, – поділився роликом музикант.

Раніше Барських вітав свій рідний Херсон із Днем народження. У Instagram артист оприлюднив свої архівні фото, наголосивши, що його дитинство пройшло у найзатишнішому місті на землі.

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Артист упевнений – перемога України обов’язково настане. Музикант розповів, яким бачить кінець війни із Росією. На думку Барських, це станеться лише тоді, коли РФ відведе свої війська з території України та виплатить репарації.