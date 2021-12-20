Врятувала Небесна канцелярія: як Святого Миколая намагалися змусити платити податки

Актори Дизель шоу пофантазували на тему того, що було б, якби до резиденції Святого Миколая навідалися співробітники Державної фіскальної служби. Держслужбовців занепокоїли прибутки Миколая, а також те, чи платить старий податки.

Фіскал припустив, що Святий Миколай влаштував підпільний цех з виробництва цукерок. Проте той одразу сказав, що просто роздає солодощі дітям.

– А у вас пенсія дуже велика? Чи ви у минулому суддя? – поцікавився фіскал.

На це Миколай відповів, що все життя роздавав слухняним дітям цукерки, а шибеникам – вугілля.

– А де ви берете вугілля? За схемою Лапландія+? – зазначив держслужбовець та почав вимагати потрібну документацію.

Святий Миколай припустив, що фіскал – це хлопчик, якому в дитинстві не дісталося солодощів, тому він нині прийшов, щоб помститися. Крім того, Миколай одразу дав цукерки держслужбовцю.

– Я не для цього сюди прийшов, – зазначив фіскал, але подарунок забрав.

Святий Миколай заявив, що дозвіл на роботу він отримав давно у Небесній канцелярії.

– Так ви церква? Так чому ви мовчите. Церква податки не сплачує, – зазначив фіскал.

Проте у той самий момент постукали у двері. Кого там ще нечиста принесла – дивіться у скетчі від Дизель шоу.