Врятувала Небесна канцелярія: як Святого Миколая намагалися змусити платити податки

Актори Дизель шоу пофантазували на тему того, що було б, якби до резиденції Святого Миколая навідалися співробітники Державної фіскальної служби. Держслужбовців занепокоїли прибутки Миколая, а також те, чи платить старий податки.
Фіскал припустив, що Святий Миколай влаштував підпільний цех з виробництва цукерок. Проте той одразу сказав, що просто роздає солодощі дітям.
– А у вас пенсія дуже велика? Чи ви у минулому суддя? – поцікавився фіскал.
На це Миколай відповів, що все життя роздавав слухняним дітям цукерки, а шибеникам – вугілля.
– А де ви берете вугілля? За схемою Лапландія+? – зазначив держслужбовець та почав вимагати потрібну документацію.
Святий Миколай припустив, що фіскал – це хлопчик, якому в дитинстві не дісталося солодощів, тому він нині прийшов, щоб помститися. Крім того, Миколай одразу дав цукерки держслужбовцю.
– Я не для цього сюди прийшов, – зазначив фіскал, але подарунок забрав.
Святий Миколай заявив, що дозвіл на роботу він отримав давно у Небесній канцелярії.
– Так ви церква? Так чому ви мовчите. Церква податки не сплачує, – зазначив фіскал.
Проте у той самий момент постукали у двері. Кого там ще нечиста принесла – дивіться у скетчі від Дизель шоу.