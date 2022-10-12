Співачка Anzhela (Анжела Партика) презентувала англо-український трек під назвою Blue Skies, в якому закликає прихистити її народ і його майбутнє.

Повномасштабне вторгнення РФ застало дівчину в бостонському музичному коледжі Berklee, де Анжела навчається вже третій рік. Народжена в сім’ї відомих львівських музикантів – гітариста золотого складу Братів Гадюкіних Андрія Партики та співачки Юлії Донченко (Maxima), дівчина змалку була у світі музики, тому її професійний вибір став абсолютно органічним.

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– На моїй землі загинуло стільки невинних людей такою страшною смертю. Я не знаю, чому їхні молитви не були почуті. І молитва – це не завжди лише Отче Наш. Іноді молитва – це просто віра в найкраще, допомога ближньому. Або справжня любов. Я справді не знаю, чому цього буває недостатньо, щоб уникнути такого страшного горя. Але це не є приводом втрачати надію. Я вірю, що музика – це найпотужніші ліки для душі, які цю надію примножують та об’єднують, – вважає Anzhela.

Разом із піснею Anzhela показала відеокліп, режисеркою якого стала Катя Царик. Для кліпмейкерки, яку війна змусила опинитись з дітьми у Сан-Франциско, було принциповим, щоб над відео працювали українці та американці. Тому частина знімань проходила у США у храмі за участю оператора Артура Губіна, а частина – у Бучі, де знімав Юрій Король.