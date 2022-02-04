Відомий американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers випустив перший за шість років сингл – Black Summer. Композиція вже доступна для прослуховування на всіх платформах.

Передостання композиція колективу The Getaway вийшла у 2016 році. З того часу гурт встиг залишити гітарист Джош Клінгхоффер, а на його місце повернувся Джон Фрушанте.

Black Summer увійде до нового альбому гурту Unlimited Love, реліз якого запланований на 1 квітня 2022 року.

– Наша єдина мета – поринути у музику. Ми витратили тисячі годин, разом і окремо, відточуючи свою майстерність і допомагаючи один одному зробити найкращий альбом, на який ми здатні, – цитує Pitchfork слова учасників гурту про новий альбом.

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