Відомий американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers випустив перший за шість років сингл – Black Summer. Композиція вже доступна для прослуховування на всіх платформах.
Передостання композиція колективу The Getaway вийшла у 2016 році. З того часу гурт встиг залишити гітарист Джош Клінгхоффер, а на його місце повернувся Джон Фрушанте.
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Black Summer увійде до нового альбому гурту Unlimited Love, реліз якого запланований на 1 квітня 2022 року.
– Наша єдина мета – поринути у музику. Ми витратили тисячі годин, разом і окремо, відточуючи свою майстерність і допомагаючи один одному зробити найкращий альбом, на який ми здатні, – цитує Pitchfork слова учасників гурту про новий альбом.
Що пишуть користувачі:
- Це мистецтво, я не можу перестати плакати. Хай живе Red Hot Chilli Peppers, гурт всього мого життя.
- Вони повернулися ще кращими, ніж будь-коли, їм по 60 років, а енергетика така сама як 20-30 років тому.
- Ця пісня приголомшлива! Я не можу припинити слухати. Я не знаю, що Ентоні зробив зі своїм вокалом, але це йому вдається,
Джон повернувся і дає свій бек-вокал та рифи. Мені це подобається!
- RHCP ніколи не розчаровують. Їхній старий матеріал – новий, а новий – старий. Чудова пісня. Вони знають свою аудиторію.