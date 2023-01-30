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Уперше в історії: гурт Vesna, який бореться за право представляти Чехію на Євробаченні, заспіває українською

30 Січня 2023, 11:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Vesna Чехия

Сьогодні, 30 січня, в Чехії відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. За право представляти країну на конкурсі боротимуться п’ять претендентів.

Серед фіналістів – Maella, Маркета Ірглова, Pam Rabbit, Rodan та Vesna. Примітно, що в останніх у конкурсній пісні, яка називається My sister’s crown, звучить українська мова.

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– Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя, – співається в приспіві.

Також гурт презентував кліп, в якому є страва, дуже схожа на український борщ. Варто відзначити і схожість солістки з фронтвумен гурту Kazka.

Очевидно, таким чином гурт Vesna вирішив продемонструвати Україні свою публічну підтримку, за що громадяни нашої країни дякують колективу в коментарях.

  • Це так потужно! Я плачу. Дякую, з любов’ю з України.
  • Неймовірно красива пісня та кліп.
  • Вау. Це щось! Чехія, дякую, що підтримуєте нас – українців.
  • Я просто у захваті! Дякую вам за чудову пісню, українську мову та зміст, який ви вклали в композицію. Дякую, що з нами.
  • Сильна пісня, сильні слова, – пишуть у коментарях під кліпом.

Якщо Vesna переможе у Нацвідборі та представлятиме Чехію на Євробаченні, то це вперше, коли інша країна співатиме українською мовою.

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Євробачення Чехія
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